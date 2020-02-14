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Boateng'i Beşiktaş'a o istemiş

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Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
BOATENG'İ BEŞİKTAŞ'A O İSTEMİŞ

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, başarılı bir performansla başlangıç yaptı. Siyah beyazlıların yaşayan efsanesi Sergen Yalçın'ın transferde de nokta atışı yaptığı da ortaya çıktı.

'ın Kevin-Prince Boateng transferinde sürpriz bir gerçek ortaya çıktı...

Oğuzhan'ın, Feyenoord'a gitmesiyle açılan limit sonrasında siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın önüne Abdullah Avcı'nın scout ekibinin bulduğu isimleri koydu. Ancak Yalçın, skorer bir isim gelirse kabul edeceğini kaydetti.

Bunun üzerine Boateng'in ismi gündeme geldi ve Sergen hocanın onayıyla transfer noktalandı. (Fotomaç)

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