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Beşiktaş'tan TFF' sert tepki: Meşruluğunu yitirecek

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Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BEŞİKTAŞ'TAN TFF' SERT TEPKİ: MEŞRULUĞUNU YİTİRECEK

- maçının tekrar edilmeyeceği yönünde açıklama yapan 'ye Beşiktaş'tan geldi. Kulüpten yapılan açıklamada "Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan taleplerimizin yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

'in 19. haftasında oynadıkları maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itiraz () tarafından reddedilen Kulübü, TFF'ye talepte bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF'den talebimizdir" ifadesine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi. IFAB'dan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması. MHK'nin TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması. Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması. VAR kayıtları ile ilgili bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi... Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimizin yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

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