Potada 4'lü final heyecanı A Spor'da
Antalya'da düzenlenen Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final ve final serisi maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak. Potada dev heyecan bugün saat 17.30'da Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta maçıyla start alacak. İkinci karşılaşma ise saat 20.30'da Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.
Ankara'da düzenlenecek organizasyondaki ilk yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final karşılaşması ise aynı gün saat 20.30'da oynanacak.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
14 ŞUBAT CUMA
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta
20.30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
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