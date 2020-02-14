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Guilherme korkuttu

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Giriş Tarihi: 14.02.2020
GUİLHERME KORKUTTU

Devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Brezilyalı , Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor maçında sakatlık geçirdi. Kısa süre daha oyuna devam eden Guilherme, tedbir olarak oyundan çıkarıldı. Guilherme'nin son durumu kısa süre içinde açıklanacak.

Trabzonspor'un ara transferde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı , bordo-mavili forma altında ilk gollerini attı.

Brezilyalı yıldız, 9. dakikada kendi kaptığı topu ceza sahasına kadar sürüp ağları bulurken, ikinci yarıda Abdulkadir Dursun'un ortasını boş kaleye gönderdi.

Bu arada ikinci golde ayağı yere takılan ve kale direğine çarpan Guilherme korkuttu. Tedavisi yapıldıktan sonra bir süre oyuna devam eden sambacıyı, Hüseyin Çimşir tedbir olarak oyundan çıkardı.

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