Galatasaray'ın Onyekuru planı belli oldu
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
Sıtma hastalığından kurtularak formasına kavuşan Onyekuru, Alanyaspor maçının ikinci yarısında sahaya girdi. Taraftarı heyecanlandıran Onyekuru, sarı kırmızılı yönetime seslendi, "bonservisimi alın"... İşte taraftarın da sevgilisi haline gelen Onyekuru için Galatasaray'ın planı.
Devre arasında yeniden Galatasaray'a dönen Henry Onyekuru formuna kavuştu. Sıtma hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Nijeryalı futbolcu, Alanya maçındaki futboluyla eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi. 46. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil olan genç yıldız, hırsı ve enerjisiyle hücuma büyük katkı verdi.
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