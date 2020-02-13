13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor Sosa'dan istediğini alacak

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2020
TRABZONSPOR İSTEDİĞİNİ ALACAK

kaptan 'dan istediği cevabı aldı. Novak ve Sosa ile kısa süre içinde masaya oturacak olan Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncularla nikah tazeleyecek...

sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu.

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

YENİLER SAHNE ALACAK

Trabzonspor kupada çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 yenmişti. Bugünkü rövanşta Messias ve Da Costa gibi yeni transfer oynayacak.

ABDÜLKADİR GERİ DÖNÜYOR

29 Ağustos'ta oynanan AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür sakatlık sürecini atlattı... Genç yıldızın Mart ayı başında takımla çalışması bekleniyor.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN