Trabzonspor Sosa'dan istediğini alacak
Trabzonspor kaptan Sosa'dan istediği cevabı aldı. Novak ve Sosa ile kısa süre içinde masaya oturacak olan Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncularla nikah tazeleyecek...
Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu.
Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.
Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.
YENİLER SAHNE ALACAK
Trabzonspor kupada çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 yenmişti. Bugünkü rövanşta Messias ve Da Costa gibi yeni transfer oynayacak.
ABDÜLKADİR GERİ DÖNÜYOR
29 Ağustos'ta oynanan AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür sakatlık sürecini atlattı... Genç yıldızın Mart ayı başında takımla çalışması bekleniyor.
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