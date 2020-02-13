BB Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş heyecanı devam ediyor. Trabzonspor bugün BB Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilk maçın avantajlı skoru ile sahaya yedek ağırlıklı kadro ile çıkacak. Peki BB Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün son yarı finalistler de çeyrek final rövanşlarının ardından belli oluyor. Günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Rövanş öncesi büyük bir avantajı elinde bulunduran Karadeniz temsilcisinin hedefi kupayı 9. kez müzesine götürmek.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in skor avantajını da göz önünde bulundurarak kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Sissoko, Obertan, Hamroun, Oltan
Trabzonspor: Arda, Messias, Da Costa, Hosseini, Serkan, Doğan, A. Parmak, Kamil, Abdurrahim, Bilal, Guilherme
BB ERZURUMSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'un sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geleceği çeyrek final rövanş maçı saat 17.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak.
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