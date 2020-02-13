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BB Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BB ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat rövanş heyecanı devam ediyor. bugün Erzurumspor deplasmanına çıkacak. , ilk maçın avantajlı skoru ile sahaya yedek ağırlıklı kadro ile çıkacak. Peki BB Erzurumspor Trabzonspor hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat 'nda bugün son yarı finalistler de rövanşlarının ardından belli oluyor. Günün ilk karşılaşmasında , ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Rövanş öncesi büyük bir avantajı elinde bulunduran Karadeniz temsilcisinin hedefi kupayı 9. kez müzesine götürmek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. 'in skor avantajını da göz önünde bulundurarak kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Sissoko, Obertan, Hamroun, Oltan

Trabzonspor: Arda, Messias, Da Costa, Hosseini, Serkan, Doğan, A. Parmak, Kamil, Abdurrahim, Bilal, Guilherme

BB ERZURUMSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'un sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geleceği çeyrek final rövanş maçı saat 17.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak.

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