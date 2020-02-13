Son dakika haberi | Beşiktaş'tan flaş karar!
Son dakika haberi... Beşiktaş yönetimi, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Göztepe maçının tekrar edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Siyah beyazlı takımın başvurusunu inceleyen TFF, Göztepe-Beşiktaş maçının tekrar edilmeyeceğini açıkladı. TFF bu karası sonrası Beşiktaş yönetiminden flaş bir hamle geldi.
Beşiktaş Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrasında Tahkim Kuruluna gitme kararı aldı.
Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığına kanaat getirmesinin incelenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.
Kemal Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Kamuoyunun büyük çoğunluğu kural hatası olduğunu söylüyor. TFF, kural hatası yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Camiamızın haklarını savunacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- G.Saray'dan sert tepki: Bunun adı çifte standarttır
- Trabzonspor istediğini alacak
- Sivasspor-Antalyaspor maçı oynanacak mı?
- Trabzonspor'un 11'i belli oldu
- Cüneyt Çakır Libertadores'te düdük çalabilecek
- Yeni transferde koronavirüs şüphesi!
- Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
- BB Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Sergen Yalçın'ın ilk isteği Mohammed Elneny oldu!
- Terim ailesinin acı günü!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?
- Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?
- Kuruluş Osman 10. bölüm full izle!
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…