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Son dakika haberi | Beşiktaş'tan flaş karar!

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Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ ADIM! TFF KARARI SONRASI...

Son dakika haberi... yönetimi, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Göztepe maçının tekrar edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Siyah beyazlı takımın başvurusunu inceleyen TFF, Göztepe-Beşiktaş maçının tekrar edilmeyeceğini açıkladı. TFF bu karası sonrası Beşiktaş yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Yönetim Kurulu, 'nun verdiği karar sonrasında gitme kararı aldı.

Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığına kanaat getirmesinin incelenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Kemal Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kamuoyunun büyük çoğunluğu kural hatası olduğunu söylüyor. TFF, kural hatası yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Camiamızın haklarını savunacağız."

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