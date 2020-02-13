Son dakika haberi | Beşiktaş'tan flaş karar!

Son dakika haberi... Beşiktaş yönetimi, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Göztepe maçının tekrar edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Siyah beyazlı takımın başvurusunu inceleyen TFF, Göztepe-Beşiktaş maçının tekrar edilmeyeceğini açıkladı. TFF bu karası sonrası Beşiktaş yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrasında Tahkim Kuruluna gitme kararı aldı.

Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığına kanaat getirmesinin incelenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Kemal Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kamuoyunun büyük çoğunluğu kural hatası olduğunu söylüyor. TFF, kural hatası yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Camiamızın haklarını savunacağız."