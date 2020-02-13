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Son dakika haberi | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Trabzonspor | Trabzonspor'un 11'i belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

Son dakika haberi... çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda 'a konuk oluyor. Önemli maç öncesi teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk 11'ine son şeklini verdi.

çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda 'a konuk oluyor. Önemli maç öncesi teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk 11'ine son şeklini verdi.

iLK 11'LER
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanarak büyük avantaj sağlayan Karadeniz ekibi, 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, 'de Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak sevk edilen Alexander Sörloth, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

KUPADA 4. RANDEVU
Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, bu sezon ikinci eşleşmedeki ilk maçı da 5-0 kazanarak rakibi önündeki farklı galibiyetlerine devam etti.

Trabzonspor, kupada oynanan 3 maçı kazanırken rakip filelere 14 gol gönderdi, kalesinde ise 1 gol gördü.

RAKİP FENERBAHÇE OLACAK
Çeyrek final rövanş maçının sonucuna göre turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor, rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.

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