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Sivasspor Trabzonspor'un jesti için teşekkür etti

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2020
SİVASSPOR TRABZONSPOR'UN JESTİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

'in ilk iki sırasında ile bu hafta sonu Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Trabzonspor alacağı galibiyet ile zirveye yerleşecek olmasına rağmen konuk ekibe bir jest yaptı. Sivasspor yönetimi de bordo mavililerin jesti için teşekkür açıklamasında bulundu.

Pazar günü Demir Grup 'u ağırlayacak , misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Biletleri 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" denildi.

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