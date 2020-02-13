Sivasspor Trabzonspor'un jesti için teşekkür etti
Giriş Tarihi: 13.02.2020
Süper Lig'in ilk iki sırasında Trabzonspor ile Sivasspor bu hafta sonu Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Trabzonspor alacağı galibiyet ile zirveye yerleşecek olmasına rağmen konuk ekibe bir jest yaptı. Sivasspor yönetimi de bordo mavililerin jesti için teşekkür açıklamasında bulundu.
Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle teşekkür etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Biletleri 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" denildi.
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