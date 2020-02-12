Galatasaray'da kırmızı kart gören Mariano, Malatya maçında yok!
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Mariano, Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'lık skorun rövanşında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazanırken, deplasman skoru avantajıyla tur atlayan ekip Alanyaspor oldu.
Cimbom'da maçında 89. dakikasında sarı kart gören Mariano, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Böylelike Brezilyalı sağ bek, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
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