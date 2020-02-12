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Galatasaray'da kırmızı kart gören Mariano, Malatya maçında yok!

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Giriş Tarihi: 12.02.2020
GALATASARAYLI YILDIZ OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

çeyrek finalinde ile Aytemiz arasında oynanan karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı karttan gören Mariano, 'de oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

çeyrek finalinde 2-0'lık skorun rövanşında ile Aytemiz karşı karşıya geldi.

Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazanırken, deplasman skoru avantajıyla tur atlayan ekip Alanyaspor oldu.

Cimbom'da maçında 89. dakikasında gören Mariano, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan ile oyun dışında kaldı.

Böylelike Brezilyalı sağ bek, 'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-BtcTurk maçında cezalı duruma düştü.

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