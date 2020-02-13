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Sivasspor - Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
SİVASSPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE!

canlı izle! rövanş maçı A Spor canlı yayın ile ekranlara geliyor. Kupadaki son yarı finalistin belirleneceği Sivasspor Antalyaspor maçı canlı izle! Yeni 4 Eylül Stadı’nda bu akşam saat 19:15’te başlayacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İşte, Sivasspor Antalyaspor maçı A Spor canlı izleme ekranı…

canlı izle! A Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek Sivasspor Antalyaspor maçı izle! rövanş maçında nefes kesece mücadele bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Hakem 'un yöneteceği mücadele Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. İki takım arasında kupanın ilk ayağında oynanan mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. 'ta yoğun kar yağışı nedeniyle stadın zemini karla kaplanırken, maçın oynanmasına karar verildi.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Podolski transferiyle ses getiren ekibi karşısında yarı final vizesi arayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her iki kulvarda da yollarına devam etmek istediklerini belirtip "Asla pes etmeyeceğiz" dedi.

'lı Antalya da, ligdeki çıkışını yarı finalle perçinlemek istiyor. Nefes kesecek bu mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak.

KUPADA 3. RANDEVU

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti.

Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

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