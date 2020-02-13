PFDK kararları açıklandı! Galatasaray, Trabzonspor...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ceza kesildiğini duyurdu. PFDK, Galatasaray'a 150 bin, Trabzonspor'a 24 bin ve Gençlerbirliği'ne 12 bin lira para cezası verdi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ceza kesildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'ı 150 bin, Trabzonspor'u 24 bin ve Gençlerbirliği'ni ise 12 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.

ÖZSOY'A 50 BİN LİRA CEZA

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.

ADANA DERBİSİNDEN SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZALARI ÇIKTI

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor arasında oynanan maçta yaşanan ihlaller nedeniyle 2 kulübe de birer maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Adana Demirspor 10 bin, Adanaspor da 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Adana Demirsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi. Adanasporlu bazı taraftarların ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki deplasman maçı için bloke edildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Hasan Hatipoğlu'na müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca teknik direktör Erkan Sözeri'ye de 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün yöneticisi Suat Aydın'ın da 120 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 39 bin 250 ve Boluspor'a 5 bin 250 lira para cezası verildiği kaydedildi.