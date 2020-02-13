Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu vefat etti
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu vefat etti. Buse Terim, Instagram hesabından yaptığı paylaşda, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek." mesajını paylaştı. Galatasaray'dan da Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti.
Terim'in kızı Buse, Instagram paylaşımında, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Galatasaray Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." mesajını paylaştı.
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