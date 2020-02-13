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Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu vefat etti

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Giriş Tarihi: 13.02.2020
TERİM AİLESİNİN ACI GÜNÜ!

'in eşi 'in annesi vefat etti. , Instagram hesabından yaptığı paylaşda, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası ’nda defnedilecek." mesajını paylaştı. 'dan da Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı geldi.

'in eşi 'in annesi hayatını kaybetti.

Terim'in kızı Buse, Instagram paylaşımında, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası 'nda defnedilecek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." mesajını paylaştı.

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