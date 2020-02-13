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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yollar ayrıldı

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Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ GELİŞME! YOLLAR AYRILDI

'da flaş bir ayrılık yaşandı. Siyah beyazlı takım yıldız oyuncusu Shaq ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

, Shaq ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

NELER YAŞANDI?
kulübü geçtiğimiz günlerde Shaquielle McKissic'in sözleşmesinin devam ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Beşiktaş, "Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşmeden dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz" şeklinde açıklama yapmıştı.

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