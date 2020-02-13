Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yollar ayrıldı
Beşiktaş Sompo Sigorta'da flaş bir ayrılık yaşandı. Siyah beyazlı takım yıldız oyuncusu Shaq McKissic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Sompo Sigorta, Shaq McKissic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
NELER YAŞANDI?
Yunanistan kulübü Olympiakos geçtiğimiz günlerde Shaquielle McKissic'in sözleşmesinin devam ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Beşiktaş, "Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşmeden dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz" şeklinde açıklama yapmıştı.
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