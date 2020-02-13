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UEFA'dan dev anlaşma! Cüneyt Çakır Libertadores'te düdük çalabilecek

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Giriş Tarihi: 13.02.2020
CÜNEYT ÇAKIR LİBERTADORES'TE DÜDÜK ÇALABİLECEK

Avrupa ve futbolunu ortak paydada buluşturan anlaşma  ile  arasında imzalandı. Birçok noktada ortaklık yapılacağı ifade edilirken, bunlar arasında hakemlik alanındaki iş birliği dikkat çekti.

Avrupa kıtasındaki ülke federasyonlarının bağlı olduğu ile futbol federasyonlarının birliği arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Milliyet'te yer alan habere göre UEFA'nın 'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde bir araya gelen taraflar birçok konuda iş birliği adına mutabakata vardılar.

Eğitim, antrenman, teknik gelişim, hakemlik; altyapıların geliştirilmesi, gençler ve kadınlar futbolu; Pazarlama, hukuki ve sosyal sorumluluklar; güvenlik, futbol yönetimi gibi başlıklar masaya yatırıldı. Bu konular üzerine proje geliştirmek üzere iki tarafın da dahil olduğu dört ortak komite kurulmasına karar verildi.

UEFA ve CONMEBOL arasında varılan anlaşmalar arasında hakemlik konusu dikkat çekti. Buna göre iki farklı konfederasyon arasında bundan böyle hakem takası yaşanacak. UEFA hakemleri CONMEBOL turnuvalarında; Güney Amerika hakemleriyse Avrupa'nın organizasyonlarında düdük çalabilecek.

CÜNEYT ÇAKIR LIBERTADORES'TE DÜDÜK ÇALABİLECEK
Örneğin 'nin uluslararası düzeyde en çok öne çıkan hakemi olan ve finali yönetmişliği bulunan 'ı, ''nın Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan Libertadores Kupası'nın finalinde bir Flamengo-River Plate maçında düdük çalarken görebileceğiz. Ya da Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı EURO 2020'nin açılış maçını Bolivyalı hakem üçlüsü yönetebilecek.

Varılan yeni anlaşma uyarınca önümüzdeki dönemde kıtalararası maçlara da şahitlik edeceğiz. UEFA'nın açıklamasına göre farklı iki kıtanın takımlarının birbirleriyle karşılaştırılması konusunda, kurulan komisyonlar ilerleyen dönemde çalışmalar yürütecek. Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda bir Corinthians-Bayern Münih maçı; ya da 'ta Barcelona-Boca Juniors karşılaşması görmek sürpriz olmayacak.

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