UEFA'dan dev anlaşma! Cüneyt Çakır Libertadores'te düdük çalabilecek
Avrupa ve Güney Amerika futbolunu ortak paydada buluşturan anlaşma UEFA ile CONMEBOL arasında imzalandı. Birçok noktada ortaklık yapılacağı ifade edilirken, bunlar arasında hakemlik alanındaki iş birliği dikkat çekti.
Avrupa kıtasındaki ülke futbol federasyonlarının bağlı olduğu UEFA ile Güney Amerika futbol federasyonlarının birliği CONMEBOL arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Milliyet'te yer alan habere göre UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde bir araya gelen taraflar birçok konuda iş birliği adına mutabakata vardılar.
Eğitim, antrenman, teknik gelişim, hakemlik; altyapıların geliştirilmesi, gençler ve kadınlar futbolu; Pazarlama, hukuki ve sosyal sorumluluklar; güvenlik, futbol yönetimi gibi başlıklar masaya yatırıldı. Bu konular üzerine proje geliştirmek üzere iki tarafın da dahil olduğu dört ortak komite kurulmasına karar verildi.
UEFA ve CONMEBOL arasında varılan anlaşmalar arasında hakemlik konusu dikkat çekti. Buna göre iki farklı konfederasyon arasında bundan böyle hakem takası yaşanacak. UEFA hakemleri CONMEBOL turnuvalarında; Güney Amerika hakemleriyse Avrupa'nın organizasyonlarında düdük çalabilecek.
CÜNEYT ÇAKIR LIBERTADORES'TE DÜDÜK ÇALABİLECEK
Örneğin Türkiye'nin uluslararası düzeyde en çok öne çıkan hakemi olan ve Şampiyonlar Ligi finali yönetmişliği bulunan Cüneyt Çakır'ı, 'Latin Amerika'nın Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan Libertadores Kupası'nın finalinde bir Flamengo-River Plate maçında düdük çalarken görebileceğiz. Ya da Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı EURO 2020'nin açılış maçını Bolivyalı hakem üçlüsü yönetebilecek.
Varılan yeni anlaşma uyarınca önümüzdeki dönemde kıtalararası maçlara da şahitlik edeceğiz. UEFA'nın açıklamasına göre farklı iki kıtanın takımlarının birbirleriyle karşılaştırılması konusunda, kurulan komisyonlar ilerleyen dönemde çalışmalar yürütecek. Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda bir Corinthians-Bayern Münih maçı; ya da Nou Camp'ta Barcelona-Boca Juniors karşılaşması görmek sürpriz olmayacak.
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