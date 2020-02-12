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Fatih Terim'den Başkan Mustafa Cengiz'e gönderme!

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Giriş Tarihi: 12.02.2020
FATİH TERİM'DEN BAŞKAN CENGİZ'E GÖNDERME!

Teknik Direktörü , maçının ardından, "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler." dedi.

, çeyrek finalinde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Aytemiz 'u rövanşta 3-1 yenmesine rağmen organizasyona veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü maçın ardından A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim, "Oyuncularım çok istedi, biz de çok istedik. Son zamanlarda böyle oynamamıştık. Devre arasında, son birkaç dakika sahaya karakter koymalarını istemiştim, 3 gole ihtiyacımız vardı. O karakteri sonuna kadar ortaya koydular. Oyuncularımın hepsini, ilk defa bir şeyi kaybetmemize rağmen, karakter koymalarından dolayı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar, çok istediler ve bir Galatasaray, bir takım karakteri ortaya koydular." dedi.

YÖNETİMİ İŞARET ETTİ

Deneyimli teknik adam, "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm konu var... Peki, bir şey söylemiyorum" açıklamasında bulundu.

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