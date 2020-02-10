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Konyaspor'da flaş Ünal Karaman gelişmesi

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020
KONYASPOR'DA FLAŞ ÜNAL KARAMAN GELİŞMESİ

İttifak Holding Konyaspor, ile yollarını ayırmasının ardından gözler 'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, bugün Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

, bugün ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak geldi. Kulüp yöneticileri, 'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'la bugün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Yönetimin, listedeki diğer teknik direktörlerle görüşeceği belirtildi.

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