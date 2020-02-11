Konyaspor Bülent Korkmaz'ı resmen açıkladı
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
İ.H. Konyaspor, Aykut Kocaman'dan boşalan Teknik Direktör koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getirdi. Kulüp tecrübeli hocanın takımın başına geçtiğini resmen açıkladı.
Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yerine takımın yeni teknik direktörünün Bülent Korkmaz olduğunu resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz oldu. Konyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bülent Korkmaz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
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