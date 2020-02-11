Konyaspor Bülent Korkmaz'ı resmen açıkladı

Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yerine takımın yeni teknik direktörünün Bülent Korkmaz olduğunu resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz oldu. Konyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bülent Korkmaz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.