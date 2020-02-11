11 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Konyaspor Bülent Korkmaz'ı resmen açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
KONYASPOR YENİ HOCASINI RESMEN AÇIKLADI!

İ.H. , 'dan boşalan koltuğuna 'ı getirdi. Kulüp tecrübeli hocanın takımın başına geçtiğini resmen açıkladı.

, 'ın yerine takımın yeni teknik direktörünün olduğunu resmen açıkladı.

ekiplerinden Konyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz oldu. Konyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bülent Korkmaz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN