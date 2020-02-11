Adil Gevrek'ten Trabzonspor ve TFF hakkında flaş açıklama

Elazığ'daki deprem sonrası Malatya'da yaşanan çöküntüler ve can kayıplarına rağmen Trabzonspor maçının oynanması için basına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, bugün "Trabzon gelmek istemiyor demedim" dedi.

Daha önce "Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Biz ise maçın oynanmasını istedik" diyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Trabzon gelmek istemiyor da demedim. Biz bu maçı oynama taraftarı değildik" şeklinde konuşarak herkesi şoke etti.

"BEN TRABZONSPOR GELMEK İSTEMİYOR DEMEDİM"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen depremden dolayı Trabzonspor ile oynayacakları Süper Lig maçının ertelenmesinin son zamanlarda çok konuşulduğunu ifade ederek, ''Federasyona ve Trabzon tarafına maalesef bu işi anlatamadık, bir sıkıntı oldu. Bir daha da bu konuyu konuşmamak üzere kapatmak istiyorum çünkü gündemi çok işgal etti. Biliyorsunuz deprem oldu; hem Malatya'da hem de Elazığ'da bu vesileyle depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Benim de ailem, köyüm orada, en çok etkilenenlerden biri de bizim köydü. Tabii burada maçın oynanıp oynanmaması konuşulunca aslında maçı oynamak istemedik, altını çizerek söylemek istiyorum. İlla da o maç oynansın demedik. Ama bu farklı algılandı. Trabzonspor bize gelmek istemiyor dedikleri için aslında ben Trabzon gelmek istemiyor da demedim. Bu konuyu da bugün federasyonumuzda netleştirdik. Böyle bir şey olduğu için biz bu maçı oynamak istemedik ve bu konu maalesef çok konuşuldu. Sanki biz bu durumda maçı oynamak istiyormuşuz gibi bir taraf oldu. Aslında bu iş böyle değildi. Biz bu ertelemenin şeklinin bu şekilde olmamasına karşı çıktık ve bugün de bunun doğru olmadığını Federasyon Başkanımız ve yöneticilere izah ettik. O anlamda biz bu maçı oynama taraftarı değildik'' dedi.

ADİL GEVREK NE DEMİŞTİ?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Habertürk'e yaptığı açıklamada erteleme kararının tek taraflı olduğunu söyleyip yetkilileri eleştirdi.

Gevrek, "TFF'den bizi aradılar ve Trabzonspor'un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Biz ise maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir? Bana göre yanlış yaptılar. Bu hiçbir hakka, hukuka, adalete sığmaz. Madem deprem var, o halde bütün lig maçlarını erteleselerdi" diye konuştu.

Trabzonspor'un fikstürüne dikkat de çeken Gevrek, Daha birkaç gün önce kupada 120 dakika maç oynadılar. Ayrıca ve sakat ve cezalı oyuncuları da var ki bunlardan biri Nwakaeme… Yani bunların hepsini düşüneceksin" dedi.

Erteleme kararı nedeniyle kendi oyuncularının da tedirgin olduğunu söyleyen Gevrek, "Bizim oyuncularımız bu maça motive olmuştu. Hepsi arayıp ortada bir şey yoksa maçın neden ertelendiğini sordu. Yani deprem beklentisi mi var diye düşündüler. Bizim oyuncularımızı panik içerisine sokmaya gerek var mıydı? Sonuçta maç pazartesi oynanacaktı" diyerek sözlerini noktaladı