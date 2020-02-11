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Trabzonspor’dan "sakatlık" açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020
TRABZONSPOR’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Kulübü, sakatlıkları bulunan , ve ’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz; , ve 'nın tedavi sürecinde olduğunu belirterek, " maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler'in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı'nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" dedi.

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