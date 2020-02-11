Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 11.02.2020
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor'la yarın sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, son lig maçında 90'ar dakika oynayan isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla devam ettirdikleri aktarıldı. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşı için tesislerinde kampa girdi.
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