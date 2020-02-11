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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

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Giriş Tarihi: 11.02.2020
GALATASARAY, AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINA HAZIR

Galatasaray, çeyrek finalinde yarın 'la yarın sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, son lig maçında 90'ar dakika oynayan isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla devam ettirdikleri aktarıldı. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşı için tesislerinde kampa girdi.

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