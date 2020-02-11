Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor | Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe Ziraat Türkiye kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam sahasında GMG Kırklarelispor'u ağırlayacak. Ev sahibi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.



Fenerbahçe: Harun, Felatte, Murat, Rami, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Tolga,Ferdi, Zajc, Mevlüt

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kırklarelispor'u ağırlıyor. Şimdiye dek 3 Süper Lig kulübünü eleyen Kırklarelispor, bir sürprize imza atmak isterken, Fenerbahçe ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyeti taçlandırmanın planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kırklarelispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayını naklen va sadece A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor.

Volkan Can, yaptığı açıklamada, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli geldiklerini belirtti.

Başkan Volkan Can, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ile ikinci kez karşılaşacağımız için heyecanlıyız. Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Maça yetişememe ihtimaline karşı durumu TFF'ye bildirmiştik ancak hava muhalefetinin ardından uçağımız Trabzon'dan havalanarak İstanbul'a ulaştı. Yarınki Fenerbahçe maçına hazırız."

Can, tarihlerinde ilk kez kupada Fenerbahçe ile karşılaşma başarısını gösterdiklerinden dolayı mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'den olay yaratacak iddia! 'Penaltıyı ona bilerek söylemedi'

35 ŞUT 3 GOL!

Beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de Garry Rodrigues... Yeşil Burun Adalı oyuncu, hızı ve süratiyle takımın hücumda kilit isimlerinden. Ancak verimlilikte sınıfı geçemedi. Ligde şu ana kadar 35 şut çeken Garry, sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Rodrigues'ten daha dikkatli ve üretken olması istenecek..

BAL YAPMAYAN ARILAR!

Bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'nın maç başına en çok şut atan 5. takımı oldu. Sarı-lacivertli takım buna rağmen verimlilikte geride kaldı. Pozisyonları değerlendirememe konusunda da iki isim öne çıkıyor.

İstatistikleri altüst eden Fenerbahçe bu durumu puana çeviremiyor. Sabah'ta yer alan habere göre Avrupa'nın maç başına en fazla şut atan 5. takımı olan sarı lacivertliler, gol sayısında 27. sırada kaldı. Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci karavanacıların başında geliyor.

Fenerbahçe istatistiklerde rakiplerini eziyor ama bunun karşılığını alamıyor. Sarı-lacivertliler, maç başına attığı şut değerinde (13,9) Avrupa'da ilk 5'e girmesine rağmen, 1,9'luk gol ortalaması ile ancak 27'inci olabildi. Ersun Yanal'ın takımı, gol pozisyonlarını değerlendirememesiyle dikkat çekerken karşılaşma başına 6.2 olan isabetli şut değeri ile de Avrupa'da 14. sırada yer aldı. Takımın en fazla pozisyon kaçıran isimleri Rodrigues ve Tolga oldu.

İKİLİ MÜCADELELERDE ZİRVEDE

Garry Rodrigues; 35 şutun sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Tolga Ciğerci ise 33 şutun 2'sinde gol sevinci yaşadı. Gustavo 31'de 2, Deniz Türüç 24'te 2, Emre Belözoğlu ise 17 şutta 1 gol bulabildi. Girdiği pozisyonlarını gole çevirmekte güçlük çeken Fenerbahçe, fiziksel güç değerlerinde ligin en iyisi durumunda. Kanarya koşu mesafesi değerlerinde başları çekerken, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 52,6'sını kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı. Ersun Yanal'ın ekibi %62 olan topa sahip olma yüzdesinde de kimselere geçilmedi.