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Trabzonspor’dan sert açıklama! "Biz bütçeyi dengelerken siz transfer şov yaptınız"

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020
TRABZONSPOR'DAN F.BAHÇE'YE SERT CEVAP

Başkan Yardımcısı , Başkanı 'a cevap verdi. Doğan, "Biz bütçeyi dengelerken siz milyon Euro'luk transferlerle şov yapıyordunuz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Doğan, "Biz bütçeyi dengelemekle uğraşırken, maliyeti düşük transferler yaparken, altyapımıza ağırlık verirken, altyapıdan çıkan oyuncumuzu en yüksek bonservis bedeliyle satarken, siz milyonlarca Euro'ya futbolcular alarak şov yapıyordunuz! Lisans Talimatı sadece Trabzonspor için çıkmadı. Bütün kulüpleri kapsıyor. Talimat 'Uymayana ceza verilecek' diyor! Burada sorun ne? Uyan suçlu mu? Talimatta böyle bir madde yok" dedi.



Ertuğrul Doğan, "Yıllardır hakem hatalarından canı en çok yanan biziz! Biz isyan ederken siz susuyordunuz! Bıyık altından gülüyordunuz! Biz 'doğru' bildiklerimizi yaparak yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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