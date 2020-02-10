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Marcelo Saracchi’den iyi haber geldi

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Giriş Tarihi: 10.02.2020
MARCELO SARACCHİ’DEN İYİ HABER GELDİ

Aslan'ın sol beki , maçının 4. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti. Gözyaşları içinde oyundan çıkan Uruguaylı için açıklama yapan kulüp doktoru , " ciddi değil. amaçlı çıktı" dedi.

Aslan'ın sol beki , maçının 4. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti. Gözyaşları içinde oyundan çıkan Uruguaylı için açıklama yapan kulüp doktoru , " ciddi değil. amaçlı çıktı" dedi.

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