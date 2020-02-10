''Sörloth’un atılmasını ben sağladım''
Giriş Tarihi: 10.02.2020
G.Birliği ile oynanan maçın son dakikalarında Sörloth ile girdiği ikili mücadelede Norveçli oyuncuya tekme atan ve ardından gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart görmesine neden olan Baiano, sosyal medya hesabından özür diledi. Baiano, "Sörloth ile bir olayım vardı. Sörloth'un maçtan atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve öfkeli hisseden herkesten özür diliyorum." dedi.G.Birliği ile oynanan maçın son dakikalarında Sörloth ile girdiği ikili mücadelede Norveçli oyuncuya tekme atan ve ardından gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart görmesine neden olan Baiano, sosyal medya hesabından özür diledi.
Baiano, "Sörloth ile bir olayım vardı. Sörloth'un maçtan atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve öfkeli hisseden herkesten özür diliyorum." dedi. Sörloth'un 2 maç ceza alması bekleniyor. Ancak, TFF Disiplin Talimatnamesi'nin 12. ve 13. maddesine göre cezada indirime gidilebiliyor.
Sörloth Baino'nun acımasızsa tekmeleri sonrasında sinirlerine hakim olamadı ve rakibini itti. Kırmızı kart gördü.
TAL��MATNAME NE DİYOR?
TFF Disiplin Talimatnamesine göre haksız tahrikin derecesini dikkate alarak verilecek ceza 3'te birine kadar inebilir.
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