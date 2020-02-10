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''Sörloth’un atılmasını ben sağladım''

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Giriş Tarihi: 10.02.2020
''SÖRLOTH’UN ATILMASINI BEN SAĞLADIM''

G.Birliği ile oynanan maçın son dakikalarında ile girdiği ikili mücadelede Norveçli oyuncuya tekme atan ve ardından gösterdiği tepki sonrası görmesine neden olan , hesabından özür diledi. Baiano, "Sörloth ile bir olayım vardı. Sörloth'un maçtan atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve öfkeli hisseden herkesten özür diliyorum." dedi.

G.Birliği ile oynanan maçın son dakikalarında Sörloth ile girdiği ikili mücadelede Norveçli oyuncuya tekme atan ve ardından gösterdiği tepki sonrası görmesine neden olan Baiano, hesabından özür diledi.

, " ile bir olayım vardı. Sörloth'un maçtan atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve öfkeli hisseden herkesten özür diliyorum." dedi. Sörloth'un 2 maç ceza alması bekleniyor. Ancak, TFF Disiplin Talimatnamesi'nin 12. ve 13. maddesine göre cezada indirime gidilebiliyor.



Sörloth Baino'nun acımasızsa tekmeleri sonrasında sinirlerine hakim olamadı ve rakibini itti. Kırmızı kart gördü.



TAL��MATNAME NE DİYOR?
TFF göre haksız tahrikin derecesini dikkate alarak verilecek ceza 3'te birine kadar inebilir.

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