Dorukhan Toköz Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti
Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli yeteneklerden ikisi buluştu; Abdülkadir Ömür-Dorukhan Toköz... Beşiktaş'ın 23 yaşındaki milli oyuncusu Dorukhan Toköz, tedavi sürecindeki Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki genç orta sahası Dorukhan Toköz, Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan milli takımdan arkadaşı Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı kıkırdak sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4.5 aydır sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Dorukhan Toköz, milli takımdan arkadaşı Abdülkadir Ömür'e ziyarette bulundu.
Trabzonspor'da menisküs yırtığı sebebiyle 6 aydır forma giyemeyen Ömür ile bir araya gelen Toköz, bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Abdülkadir Ömür ise çekilen fotoğrafı, "Kardeşim dayanamadı geldi yanıma" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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