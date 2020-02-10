10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dorukhan Toköz Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020
DORUKHAN TOKÖZ'DEN ABDÜLKADİR ÖMÜR'E ZİYARET

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli yeteneklerden ikisi buluştu; -... Beşiktaş'ın 23 yaşındaki milli oyuncusu Dorukhan Toköz, tedavi sürecindeki Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki genç orta sahası , Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan milli takımdan arkadaşı 'ü ziyaret etti.

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı kıkırdak sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4.5 aydır sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Dorukhan Toköz, milli takımdan arkadaşı Abdülkadir Ömür'e ziyarette bulundu.

Trabzonspor'da menisküs yırtığı sebebiyle 6 aydır forma giyemeyen Ömür ile bir araya gelen Toköz, bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Abdülkadir Ömür ise çekilen fotoğrafı, "Kardeşim dayanamadı geldi yanıma" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN