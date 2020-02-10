Fenerbahçe verimlilikte sınıfta kaldı
Avrupa'da maç başına en çok şut çeken 5. takım olan Fenerbahçe, istatistikleri başarıya çeviremedi. Yapılan değerlendirmelerde birçok istatistikte başarılı olan sarı lacivertlilerin son noktayı koyamaması gerçekleri ortaya serdi.
Bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'nın maç başına en çok şut atan 5. takımı oldu. Sarı-lacivertli takım buna rağmen verimlilikte geride kaldı. Pozisyonları değerlendirememe konusunda da iki isim öne çıkıyor.
GARRY VE CİĞERCİ KARAVANACI ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre Avrupa'nın maç başına en fazla şut atan 5. takımı olan sarı lacivertliler, gol sayısında 27. sırada kaldı. Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci karavanacıların başında geliyor.
Fenerbahçe istatistiklerde rakiplerini eziyor ama bunun karşılığını alamıyor. Sarı-lacivertliler, maç başına attığı şut değerinde (13,9) Avrupa'da ilk 5'e girmesine rağmen, 1,9'luk gol ortalaması ile ancak 27'inci olabildi. Ersun Yanal'ın takımı, gol pozisyonlarını değerlendirememesiyle dikkat çekerken karşılaşma başına 6.2 olan isabetli şut değeri ile de Avrupa'da 14. sırada yer aldı. Takımın en fazla pozisyon kaçıran isimleri Rodrigues ve Tolga oldu.
İKİLİ MÜCADELELERDE ZİRVEDE
Garry Rodrigues; 35 şutun sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Tolga Ciğerci ise 33 şutun 2'sinde gol sevinci yaşadı. Gustavo 31'de 2, Deniz Türüç 24'te 2, Emre Belözoğlu ise 17 şutta 1 gol bulabildi.
Girdiği pozisyonlarını gole çevirmekte güçlük çeken Fenerbahçe, fiziksel güç değerlerinde ligin en iyisi durumunda. Kanarya koşu mesafesi değerlerinde başları çekerken, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 52,6'sını kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı. Ersun Yanal'ın ekibi %62 olan topa sahip olma yüzdesinde de kimselere geçilmedi..
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