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Nwakaeme son 3 maçı boş geçmedi

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Giriş Tarihi: 10.02.2020
NWAKAEME SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

'un Nijeryalı kanat oyuncusu oynadığı son 3 maçta da gol attı. Nwakaeme, , ve ile oynanan lig maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

Trabzon'un Nijeryalı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme oynadığı son 3 maçta da gol attı. Nwakaeme, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynanan lig maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

TARAFTAR BAĞRINA BASTI
Trabzonspor, G.Birliği maçı sonrası hava koşulları nedeniyle 'da kaldı. Dönüşte Vakfıkebir' de takım otobüsünü durduran taraftarlar büyük coşku yaşadı.

DEPLASMANDA DURDURULAMIYOR
Trabzonspor, G.Birliği'ni yenerek bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürdü. Fırtına dış sahada 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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