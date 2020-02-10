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Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenildi

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Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
RIZA KAYAALP ÇEYREK FİNALDE YENİLDİ

, grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 'nın çeyrek finalinde Ukraynalı Mykola Kuchimii’ye yenildi.

'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, çıktığı ilk müsabakada Macar rakibi Adam Varga'yı 6-0 yenen Rıza, çeyrek finalde Ukraynalı Kuchimii ile eşleşti.

Müsabakayı kaybeden Rıza'nın, Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı sürecek.

30 yaşındaki Rıza, Roma'ya üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için gitmişti.

Milli sporcu, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.

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