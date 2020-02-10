SON DAKİKA! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında flaş açıklamalar! Programı iptal etti

Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu'ndan gündeme dair açıklamalarda bulunacağı programı İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle iptal etti. Koç programa katılarak, "Federasyon ile ilgili şikayetlerimizi, önerilerimizi, yaşananları bu program ile anlatacaktık. Ancak programa dakikalar kala Suriye'den gelen 5 şehit haberi ile sarsıldık. Bu nedenle affınızı istiyor, programı başka bir tarihe erteliyoruz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün itibarıyla FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacağı duyurulmuştu. Koç programı önce 14.00'ten, 16.00'ya erteledi. Daha sonra ise İdlib'den gelen acı haberler nedeniyle programı ertelediğini duyurdu. Canlı yayına katılan Ali Koç, "Federasyon ile ilgili şikayetlerimizi, önerilerimizi, yaşananları bu program ile anlatacaktık. Ancak programa dakikalar kala Suriye'den gelen 5 şehit haberi ile sarsıldık. Bu nedenle affınızı istiyor, programı başka bir tarihe erteliyoruz" dedi.

FENERBAHÇE TWİTTER HESABI DUYURMUŞTU

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından dün öğlen saatlerinde Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarda bulunacağı açıklandı. Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç yarın 14.00'te kulüp televizyonumuzda gündeme dair açıklamalarda bulunacak" denildi.

SAAT 16.00'YA ERTELENDİ

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından bir açıklama da bugün geldi. Açıklamada, Başkan Ali Koç'un programının 16.00'ya ertelendiği duyuruldu. Başkan Koç, 16.00'da ekranların karşısına çıktı. Ancak program ertelendi.

İDLİB'DEN GELEN ŞEHİT HABERİ NEDENİYLE PROGRAM İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu'ndan gündeme dair açıklamalarda bulunacağı programı İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle iptal etti. Koç programa katılarak, "Federasyon ile ilgili şikayetlerimizi, önerilerimizi, yaşananları bu program ile anlatacaktık. Ancak programa dakikalar kala Suriye'den gelen 5 şehit haberi ile sarsıldık. Bu nedenle affınızı istiyor, programı başka bir tarihe erteliyoruz." dedi. Koç şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.