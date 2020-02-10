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Fenerbahçe tek yürek! Şampiyonluk için kenetlendiler...

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020
FENERBAHÇE TEK YÜREK

Alanya maçındaki hakem kararlarına ateş püsküren Fener’de; yönetim, futbolcular ve teknik heyet tek yürek oldu. Oyuncularıyla toplantı yapan Ersun Yanal ise takımdan sezon sonu için şampiyonluk sözü aldı.

Alanyaspor'la berabere kalan ve son 2 haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında pes etmiyor... Alanya maçındaki hakem hatalarına ateş püsküren 'de yönetim, futbolcular, teknik heyet ve taraftar şampiyonluk için kenetlendi. Şampiyonluk için, "Sonuna kadar savaşacağız" mesajı verildi.


ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİLER
Teknik direktör Ersun Yanal, takımla bir toplantı gerçekleştirirken, oyuncular Yanal'a şampiyonluk sözü verdi. Toplantıda söz alan kaptanlar Emre ve Ozan, "Bu takım sezon sonu layık olduğu yerde olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Zirvenin 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'ye en büyük destek ise taraftarlardan geldi. Alanya maçındaki kaybın hakem hatasından kaynaklandığını savunan taraftarlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla takımlarına destek çıktı.



BUGÜN FB TV'YE ÇIKIYOR
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un bugün saat 14.00'te FB TV'de g��ndemi değerlendireceği açıklandı. Ali Koç'un hakem hataları için kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

İLK KEZ FENER MAÇI YÖNETTİ!
F.BAHÇE ALANYA maçının hakemi Ümit Öztürk, bu sezon ilk kez Fener'in maçını yönetmişti.

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