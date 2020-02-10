Süper Lig'de zirve yanıyor! 7 takım yarışta...
Sivasspor Süper Lig'de 42 puanla zirvede yer alırken, 7. sıradaki Beşiktaş'ın 36 puanda olması dikkat çekti. Ligin bitimine 13 hafta kalırken zirve yarışındaki 7 takımın arasında sadece 6 puan fark olması ilgiyi de artırdı. Heyecanı yükselen Süper Lig'de zirve hattı ateş çemberine döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken zirve yarışı yeniden kızıştı. Liderin 42 puanda olduğu ligin 7. sırasındaki Beşiktaş ise 36 puanda bulunuyor. Süper Lig'deki yakın puan farkı yarıştaki tansiyonu yükseltti.
TRABZONSPOR, MALATYASPOR'U DA YENERSE...
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0'lık skorla devirerek 5'te 5 yaptı. 1 maçı eksik olan bordo-mavili ekip, erteleme karşılaşmasında BtcTurk Malatyaspor'u yenerse 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturacak.
SİVASSPOR 1'ER 1'ER ERİYOR
Zirvenin kader maçlarından biri de Sivas'ta oynandı. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir ile Sivasspor 1'er puanı paylaştı: 1-1
FENERBAHÇE EVİNDE KAYIP VERDİ
Diğer önemli müsabakada Fenerbahçe Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
GALATASARAY'DAN BÜYÜK ADIM
Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenerek Süper Lig'de 5'te 5 yaptı, rakiplerinin puan kaybettiği haftanın en karlı takımı oldu.
Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş kendi evinde Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla devirerek yeniden ivme yakaladı. Siyah-beyazlı ekibin Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile yapacağı maçlar zirve yolundaki kaderini tayin edecek.
Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu...
Not: Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi. Trabzonspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması TFF'nin belirleyeceği tarihte oynanacak.
Süper Lig'de 22. haftanın maç programı...
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