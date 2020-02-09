Ali Koç'un transfer vizyonu: Kötü diyerek kovdukları yıldızlaştı
Ali Koç'un transfer çalışmaları için kullandığı 'vizyon' ifadeleri karşısına çıktı. Ali Koç'un transfer döneminde takımdan gönderdiği futbolcular, gittileri takımlarda yıldızlaştı. Ali Koç'un transfer vizyonu sarı lacivertliler tarafında da eleştirilmeye başlandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında oynadığı Alanyaspor maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası başta Başkan Ali Koç olmak üzere sarı lacivertli yönetim hakemlerle ligin dizayn edildiğini iddia ederek bir algı operasyonu başlattı.
Ancak spor yorumcuları Koç yönetiminde geçen yıl küme düşme mücadelesi veren Kanarya'nın transferde yaptığı yanlış tercihlerin alınan başarısız sonuçları getirdiği konusunda hemfikir.
KÖTÜ DİYE GÖNDERİLEN İSİMLERİN YILDIZI PARLIYOR
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminde 30 futbolcu transfer edildi, 9'u geri gönderildi. Performansı beğenilmeyip gönderilen futbolcuların yeni takımlarında yıldızları parladı.
Slimani (Monaco) 8 gol 7 asist
Frey (Nurnberg) 5 gol 2 asist
Ayew (Swansea City) 12 gol 4 asist
Valbuena (Olympiakos) 8 gol 5 asist
Soldado (Granda) 4 gol 8 asist
TRANSFER EDİLEN TEK İSİM OYNATILMADI
Harcama limitleri konusundan defalarca açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi ara transferde yalnızca Falette'yi transfer etti. Transfer ettiği oyuncuyu kritik lig maçında oynatmayan Kanarya stoperde defalarca hata yapan Jailson'u kullandı ve oyuncunun yaptırdığı 2 penaltı sonrası yine hakemlere yüklendi.
ALİ KOÇ YÖNETİMİNDE ZİRVEDEN UZAK
Fenerbahçe Ali Koç'un görevi geldiği tarihten bu yana ligde 55 maçta 22 galibiyet 15 mağlubiyet 18 beraberlik alırken 84 gol attı ve kalesinde 68 gol gördü.
KOÇ YÖNETİMİ KENDİ BAŞARISIZLIKLARIYLA İLGİLİ BAŞKA TAKIMLARI SUÇLUYOR
Berabere biten Alanyaspor maçı sonrası yapılan hakem hatalarını gerekçe gösteren Ali Koç, Fenerbahçe yönetiminin başarısızlıklarını başka takımları suçlayarak örtmeye çalıştı. Koç, "Ligin ikinci yarısının başlamasıyla, genelde de zaten futbolda bu hep böyledir. Bir operasyon yapılacaksa, bir şeyler yapılacaksa, bir takımın önü kesilip, bir takımın önü açılacaksa genelde bu işler ligin ikinci yarısı başlar." dedi.
ALİ KOÇ, GEÇEN SEZON KURGU DEMİŞTİ
Fenerbahçe'nin bu sert açıklaması, Ali Koç'un 5 ay önceki sözlerini akıllara getirdi.
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçından 2 gün sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Koç, ligde kurgulanmış bir düzen olduğunu ifade etmişti.
"Kimin sesi çok çıkıyorsa, işler onun lehine gelişiyor." diyen Ali Koç, "Biz böyle bir düzen istemiyoruz. Hakem hataları konuşuluyor, sezon sonunda daha çok konuşulmaya başlandı.
Bize göre kurgulanmış biz düzen var burada. Ne yazık ki böyle söylüyorum çünkü teknolojinin bu kadar geliştiği, bu kadar kullanıldığı, VAR sistemin olduğu yerde bunların olması normal değil." ifadelerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi
- Engelli basketbolcuları taşıyan minibüs şarampole devrildi
- Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap
- Sivasspor - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu
- Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-0 yendi
- Süper Lig ekibinde Ünal Karaman sesleri
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Beşiktaşlıları üzen haber! Dirseği kırıldı
- Zirvede yarışında puanlar paylaşıldı
- Çalımbay: Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?
- Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?
- Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?