Ali Koç'un transfer vizyonu: Kötü diyerek kovdukları yıldızlaştı

Ali Koç'un transfer çalışmaları için kullandığı 'vizyon' ifadeleri karşısına çıktı. Ali Koç'un transfer döneminde takımdan gönderdiği futbolcular, gittileri takımlarda yıldızlaştı. Ali Koç'un transfer vizyonu sarı lacivertliler tarafında da eleştirilmeye başlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında oynadığı Alanyaspor maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası başta Başkan Ali Koç olmak üzere sarı lacivertli yönetim hakemlerle ligin dizayn edildiğini iddia ederek bir algı operasyonu başlattı.



Ancak spor yorumcuları Koç yönetiminde geçen yıl küme düşme mücadelesi veren Kanarya'nın transferde yaptığı yanlış tercihlerin alınan başarısız sonuçları getirdiği konusunda hemfikir.



KÖTÜ DİYE GÖNDERİLEN İSİMLERİN YILDIZI PARLIYOR

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminde 30 futbolcu transfer edildi, 9'u geri gönderildi. Performansı beğenilmeyip gönderilen futbolcuların yeni takımlarında yıldızları parladı.



Slimani (Monaco) 8 gol 7 asist

Frey (Nurnberg) 5 gol 2 asist

Ayew (Swansea City) 12 gol 4 asist

Valbuena (Olympiakos) 8 gol 5 asist

Soldado (Granda) 4 gol 8 asist





TRANSFER EDİLEN TEK İSİM OYNATILMADI

Harcama limitleri konusundan defalarca açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi ara transferde yalnızca Falette'yi transfer etti. Transfer ettiği oyuncuyu kritik lig maçında oynatmayan Kanarya stoperde defalarca hata yapan Jailson'u kullandı ve oyuncunun yaptırdığı 2 penaltı sonrası yine hakemlere yüklendi.



ALİ KOÇ YÖNETİMİNDE ZİRVEDEN UZAK

Fenerbahçe Ali Koç'un görevi geldiği tarihten bu yana ligde 55 maçta 22 galibiyet 15 mağlubiyet 18 beraberlik alırken 84 gol attı ve kalesinde 68 gol gördü.



KOÇ YÖNETİMİ KENDİ BAŞARISIZLIKLARIYLA İLGİLİ BAŞKA TAKIMLARI SUÇLUYOR

Berabere biten Alanyaspor maçı sonrası yapılan hakem hatalarını gerekçe gösteren Ali Koç, Fenerbahçe yönetiminin başarısızlıklarını başka takımları suçlayarak örtmeye çalıştı. Koç, "Ligin ikinci yarısının başlamasıyla, genelde de zaten futbolda bu hep böyledir. Bir operasyon yapılacaksa, bir şeyler yapılacaksa, bir takımın önü kesilip, bir takımın önü açılacaksa genelde bu işler ligin ikinci yarısı başlar." dedi.

ALİ KOÇ, GEÇEN SEZON KURGU DEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin bu sert açıklaması, Ali Koç'un 5 ay önceki sözlerini akıllara getirdi.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçından 2 gün sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Koç, ligde kurgulanmış bir düzen olduğunu ifade etmişti.

"Kimin sesi çok çıkıyorsa, işler onun lehine gelişiyor." diyen Ali Koç, "Biz böyle bir düzen istemiyoruz. Hakem hataları konuşuluyor, sezon sonunda daha çok konuşulmaya başlandı.

Bize göre kurgulanmış biz düzen var burada. Ne yazık ki böyle söylüyorum çünkü teknolojinin bu kadar geliştiği, bu kadar kullanıldığı, VAR sistemin olduğu yerde bunların olması normal değil." ifadelerini kullanmıştı.