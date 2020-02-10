Beşiktaş'ta Lucescu sesleri yükseliyor!
Sergen Yalçın'ın takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi, Boateng’in de takıma katılmasıyla büyük güç kazandı. Bu sezon ligi en iyi noktada bitirmek isteyen siyah beyazlı takım, gelecek yıl için eski hocası Lucescu'yu 'futbol aklı' olarak geri getirmek istiyor.
Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, gündemi değerlendirdi. Kocadağ, Mircea Lucescu'nun bu hafta İstanbul'a geleceği ve anlaşma sağlanması halinde takımda danışman olarak görev yapacağını söylerken, yeni transfer Boateng'in ise 10 maçta en az 45 dakika sahada kalması halinde sözleşmesinin uzayacağını açıkladı.
FUTBOL AKLI OLARAK DANIŞMANLIK YAPACAK
Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, bu sabah yapılan antrenman sırasında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Takımdaki genel havanın Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte çok iyi olduğunu söyleyen Kocadağ, "Sergen Yalçın'la iyi bir çıkış yakaladık, gördüğünüz gibi futbolcuların neşesi de yerinde. Çok önemli bir periyoda gireceğiz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ta danışman olarak göreve geleceğiyle ilgili de konuşan Kocadağ, "Anlaşma sağlamamız halinde Lucescu, sportif direktör olarak değil, futbol aklı olarak danışmanlık yapacak. Shakhtar'daki yapılanmayı biliyoruz. O yönde futbol aklı olarak kendisinden faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız. İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.
"BOATENG 10 MAÇTA 45 DAKİKA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK"
Boateng ve Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri hakkında da konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Boateng 10 maçta en az 45 dakika forma giyerse sözleşmesi uzayacak. Bu maçlardan birini oynadı, 9 maç kaldı. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Pedro Rebecho'da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ancak kulübünün de Rebocho'nun forma giymeyerek değerinin düşmesini isteyeceğini de düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Kartal’ın kader virajı
- Dorukhan Toköz'den Abdülkadir Ömür'e ziyaret
- Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
- Gizli lider Trabzonspor!
- Boateng'ten Beşiktaş ve Sergen Yalçın yorumu
- Süper Lig'de zirve yanıyor!
- Fenerbahçe verimlilikte sınıfta kaldı
- Trabzonspor Sörloth için hazırlanıyor
- "Futbol üzerinden kirli hesaplar yapılıyor"
- Galatasaray'dan flaş sakatlık açıklaması!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?