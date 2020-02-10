Beşiktaş'ta Lucescu sesleri yükseliyor!

Sergen Yalçın'ın takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi, Boateng’in de takıma katılmasıyla büyük güç kazandı. Bu sezon ligi en iyi noktada bitirmek isteyen siyah beyazlı takım, gelecek yıl için eski hocası Lucescu'yu 'futbol aklı' olarak geri getirmek istiyor.

Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, gündemi değerlendirdi. Kocadağ, Mircea Lucescu'nun bu hafta İstanbul'a geleceği ve anlaşma sağlanması halinde takımda danışman olarak görev yapacağını söylerken, yeni transfer Boateng'in ise 10 maçta en az 45 dakika sahada kalması halinde sözleşmesinin uzayacağını açıkladı.



FUTBOL AKLI OLARAK DANIŞMANLIK YAPACAK

Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, bu sabah yapılan antrenman sırasında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Takımdaki genel havanın Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte çok iyi olduğunu söyleyen Kocadağ, "Sergen Yalçın'la iyi bir çıkış yakaladık, gördüğünüz gibi futbolcuların neşesi de yerinde. Çok önemli bir periyoda gireceğiz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ta danışman olarak göreve geleceğiyle ilgili de konuşan Kocadağ, "Anlaşma sağlamamız halinde Lucescu, sportif direktör olarak değil, futbol aklı olarak danışmanlık yapacak. Shakhtar'daki yapılanmayı biliyoruz. O yönde futbol aklı olarak kendisinden faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız. İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.





"BOATENG 10 MAÇTA 45 DAKİKA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK"

Boateng ve Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri hakkında da konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Boateng 10 maçta en az 45 dakika forma giyerse sözleşmesi uzayacak. Bu maçlardan birini oynadı, 9 maç kaldı. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Pedro Rebecho'da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ancak kulübünün de Rebocho'nun forma giymeyerek değerinin düşmesini isteyeceğini de düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.