Son dakika haberi: Galatasaray'dan flaş sakatlık açıklaması
Son dakika haberi...Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi ile ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp "MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, sahada adaptasyon çalışmalarına devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçın 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi için sakatlık açıklaması geldi.
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.
Sarı kırmızılı kulüp, Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanıp kenara gelen Uruguaylı sol bek için şu açıklamada bulundu;
''Marcelo Saracchi'nin sponspor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, sahada adaptasyon çalışmalarına devam edecektir.''
Öte yandan tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
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