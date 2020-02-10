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Son dakika haberi: Galatasaray'dan flaş sakatlık açıklaması

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Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
GALATASARAY'DAN FLAŞ SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'ın sol beki ile ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp "MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, sahada adaptasyon çalışmalarına devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.

'ın ile oynadığı maçın 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan için sakatlık açıklaması geldi.

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp, Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanıp kenara gelen Uruguaylı sol bek için şu açıklamada bulundu;

''Marcelo Saracchi'nin sponspor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, sahada adaptasyon çalışmalarına devam edecektir.''

Öte yandan tedavisi tamamlanan , kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

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