Beşiktaş ligde en zorlu sürece bu haftadan itibaren giriyor

Kartal sırasıyla B.Şehir (D), Trabzon, Alanyaspor (D), A. Gücü ve Galatasaray (D) ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın ilk 5 haftadaki rakiplerinin 4'ü sıralamada üstünde. Alınacak sonuçlar kader niteliği taşıyor.

Beşiktaş için en kritik dönem başlıyor... Sergen Yalçın'ın gelmesiyle 2'de 2 yapan Kartal artık zorlu bir maç trafiğine giriyor. Siyah- Beyazlılar sırasıyla Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanya(D), Ankaragücü ve G.Saray (D) ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda alınacak sonuçlar Kartal'ın kaderini belirleyecek.



3 MAÇ DEPLASMANDA OLACAK

Kartal söz konusu 5 haftada sıralamada üstünde yer alan 4 takımla karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu takımlardan B.Şehir, Alanyaspor ve G.Saray ile deplasmanda oynayacak.







4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Ligin ilk yarısında B.Şehir, Trabzon, Alanya, A.Gücü ve G.Saray maçlarında toplam 8 puan çıkaran Beşiktaş'ta Burak, Atiba, Caner ve Umut'un da 3'er sarı kartı olması düşündürüyor.



YA TAMAM YA DEVAM

Başakşehir maçıyla zorlu bir sürece girecek olan Beşiktaş için ilk 5 maç önemli. Alınacak olan sonuçlar Kartal'ın ligdeki kaderini de belirleyecek.