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Sivasspor - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

'de 21. haftada -Medipol maçında 'ler belli oldu. İşte ilk 11'ler...

'de 21. haftada -Medipol maçında 'ler belli oldu. İşte ilk 11'ler...

Demir Grup Sivasspor : Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, , Mert Hakan, , Ziya, Yatabare.

Medipol Başakşehir : Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, , Elia, Crivelli

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