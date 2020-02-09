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Sivasspor - Başakşehir (CANLI ANLATIM)

SPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR |CANLI

'in 21. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada , 'un konuğu oluyor. Zorlu maçta her iki takım da zirve yolunda mutlak 3 puan hedefliyor. Karşılaşmanın ahaber.com.tr'de...

Zirvede kritik mücadele... 'in 21. hafta mücadelesinden sahasında Medipol 'i ağırlayacak. Saat 16'da başlayacak mücadele 11'ler belli oldu. A Spor muhabiri Sivas'tan canlı yayında yaşanan son dakika gelişmelerini aktardı.

Öte yandan maçın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Sivasspor Başakşehir maçı CANLI anlatım izle |Video SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM İZLE |VİDEO

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