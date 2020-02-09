Kayserispor Antalyaspor maçında kazanan yok |ÖZET
Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor'un golleri 41. dakikada Bernard Mensah (p) ve 46. dakikada Pedro Henrique'den gelirken, Akdeniz ekibinin golleri 45. dakikada Sinan Gümüş (p) ve 84. dakikada Fredy kaydetti.
Ligin 21. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son 6 maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Antalyaspor, Konyaspor mücadelesinin ardından üst üste ikinci beraberliğini aldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İLK YARI ÖZET)
15. dakikada Hakan Özmert'in ortaladığı topla ceza sahası sol iç çaprazında buluşan Chico'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
21. dakikada orta sahada buluştuğu topu ceza sahası önüne kadar taşıyan Djedje'nin sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
22. dakikada Campanharo ikili mücadelede topu rakip oyuncudan aldı. Campanharo'nun ceza saha içerisine gönderdiği topla buluşan Mesanovic kaleciyi çalımladı, ancak savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
40. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı kornerde ceza alanındaki Kudriashov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Kudriashov, ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Lopes'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Gençerler, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 45+1. dakikada Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltıda top filelere gitti:1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İKİNCİ YARI ÖZET)
46. dakikada Djedje'nin soldan ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Situm'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü. Kaleciden dönen topu takip eden Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
62. dakikada Mesanovic'in ceza sahasına kadar taşıdığı topa sert vuruşunda, kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
79. dakikada oyuna yeni giren Podolski ceza sahasında ortalanan topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
83. dakikada Kudriashov'un soldan yerden ortasında ceza sahasına girerken topa gelişine vuran Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi: 2-2.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Kayserispor, son sırada bulunurken, Antalyaspor ise 19 puanla 15. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Denizlispor'a konuk olacak.
Antalyaspor ise 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 90 Kravets), Campanharo, Situm (Dk. 68 Enver Cenk Şahin), Mensah, Henrique (Dk. 82 Aksel Aktaş), Mesanovic
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Charles (Dk. 60 Mukairu), Ndinga (Dk. 73 Ufuk Akyol), Fredy, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 79 Podolski), Sinan Gümüş
Goller: Dk. 41 Mensah (Penaltıdan), Dk. 46 Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45+1 Sinan Gümüş (Penaltıdan), Dk. 83 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Özmert, Dk. 59 Veysel Sarı, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90+2 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 13 Emre Taşdemir, Dk. 59 Sapunaru, Dk. 76 Henrique, Dk. 90+2 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)
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