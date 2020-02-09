Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi
Süper Lig'deki Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi kötü hava şartlarından dolayı ertelendi. Çaykur Rizespor, Trabzon'dan İzmir'e uçuş gerçekleştiremediği için TFF'nin haberini bekliyordu. TFF yaptığı son dakika açıklamasında ertelenen maçları duyurdu.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi.
GÖZTEPE - İZMİR MÜCADELESİ ERTELENDİ
Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.
Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:
TFF 1. Lig
Giresunspor - İstanbulspor
TFF 2. Lig
Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK
TFF 3. Lig
Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Çaykur Rizespor İzmir'e gidemedi
- Bütünleşerek kazandık
- Sivasspor - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu
- Süper Lig'de ayrılık! Kulübü açıkladı...
- Galatasaray'da Terim'den futbolcularına uyarı!
- Sivasspor - Başakşehir |CANLI
- Sörloth’a VAR Baiano’ya yok
- Milli boksörlerden bir altın, 2 bronz madalya
- Ünlü yıldızın babası vefat etti
- Gol düellosunda kazanan yok
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?
- Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?
- Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?
- 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar?
- Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini verir?
- Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?
- Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti | FB Alanya özet goller ve penaltı yorumu!
- Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı ne dedi?
- 13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Sevgililer Günü sürprizleri! İşte, A101 aktüel katalog…