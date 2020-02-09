Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un tehditlerine cevap
Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, maç sonrasında tüm Türkiye'ye tehditler savurarak "bu gidişat korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek" demişti. Ali Koç'un tehdit dolu açıklamalarına Galatasaray Başkanı Cengiz'den cevap geldi. Mustafa Cengiz, "Futbolu nefret haline getirmeyelim." dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi. Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek yeniden zirve ortağı olan Galatasaray'ın Başkanı Cengiz, evinde Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra tehditler savuran Ali Koç'a, "Biz düşman değiliz. Futbolu nefret haline getirmeyelim" diyerek tepki gösterdi.
Msutafa Cengiz, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Eskişehir, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim." ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ'UN TEHDİT DOLU AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, evinde 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçı sonrasında "Fenerbahçe sahipsiz değildir, Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarı vardır. İnsanlar aptal değil. Bugün yaşananlar sürpriz olmamakla beraber, şok etkisi ile ileride yaşanacakların da habercisi olmaktadır. Futbolcuların alın teri, emekleri yenmektedir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat." şeklinde konuşmuştu.
Koç'un Fenerbahçelileri sokağa çıkarak isyana teşvik etmesi sporseverler tarafından tepki çekti. Ancak gelen tepkilere rağmen birçok taraftar da Ali Koç'un açıklamaları sonrasında sosyla medyada yaptıkları paylaşımlarla korku saldı.
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