Çaykur Rizespor'a kar engeli
Göztepe ile 21. hafta maçına çıkacak olan Çaykur Rizespor, kötü hava şartlarından dolayı İzmir'e gidemedi. Trabzon Havalimanı'ndaki uçuş seferlerinin akması nedeniyle İzmir'e gidemeyen Çaykur Rizespor, TFF'den haber bekliyor.
Süper Lig'in 21'inci hafta müsabakası için yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçuş seferlerinin akmasından dolayı İzmir'e gidemedi.
TFF'DEN HABER BEKLENİYOR
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize'de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e gitmeyi planlıyordu. Havalimanında ki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Çaykur Rizespor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştükleri öğrenildi.
Uygun hava şartlarının oluşması durumunda Çaykur Rizespor'un İzmir'e gitmesi bekleniyor. TFF'nin kötü hava şartlarının devam etmesi durumunda mücadeleyi bir gün sonraya ya da ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi.
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