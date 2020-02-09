Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-0 yendi
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray 3 puana uzandı. Galatasaray, 3-0 kazandığı maç ile yeniden zirve yarışına ortak oldu.
Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek üst üste 5. kez galibiyete uzandı.
ASLAN İLK YARIDA BİTİRDİ
Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, henüz 7. dakikada öne geçmeyi başardı. Sağdan gelişen atakta ceza sahası içine giren Feghouli, kale içine yerden sert bir pas gönderdi. Kasımpaşa savunmasından Meriah'a çarpan top ağlara gitti.
Akınlarını sıklaştıran sarı kırmızılılar 22. dakika penaltı kazandı. Topun başına geçen Adem Büyük skoru 2-0'a getirdi.
Adem Büyük ile 41. dakikada fark üçe çıktı. Soldan ceza sahasına giren Adem Büyük, ilk rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruş ile skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun hakimi Galatasaray olurken, başka gol sesi çıkmadı.
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