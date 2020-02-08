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Konyaspor Denizlispor |CANLI anlatım

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Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
KONYASPOR DENİZLİSPOR |CANLI

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde , ile karşı karşıya geliyor. Saat 14'de başlayan ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadeleyi taraftarlar .com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde , ile karşı karşıya geliyor. Saat 14'de başlayan ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadeleyi taraftarlar .com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler.

KONYASPOR - DENİZLİSPOR CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig 21. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ile Mehmet Salih Mazlum üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sinan Dereci.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI İLK 11'LER

Konyaspor : Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Thuram.

Denizlispor : Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Kibong, Murawski, Recep, Sacko, Barrow, Rodallega.

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