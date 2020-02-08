Konyaspor Denizlispor |CANLI anlatım

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Konyaspor, Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Saat 14'de başlayan ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Konyaspor, Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Saat 14'de başlayan ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler.

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Süper Lig 21. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ile Mehmet Salih Mazlum üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sinan Dereci.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI İLK 11'LER

Konyaspor : Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Thuram.

Denizlispor : Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Kibong, Murawski, Recep, Sacko, Barrow, Rodallega.