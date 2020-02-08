Son dakika: Beşiktaş 3-0 Gaziantep |Maç sonucu ÖZET

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Saat 17'de başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Kralın ardından sahneye çıkan yeni transfer Kevin Prince Boateng ise skoru 2-0’a taşıdı. Uzatmalarda Lens son sözü söyledi ve maç 3-0 tamamlandı.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Saat 17'de başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Kralın ardından sahneye çıkan yeni transfer Kevin Prince Boateng ise skoru 2-0'a taşıdı. Uzatmalarda Lens son sözü söyledi ve maç 3-0 tamamlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İLK YARI ÖZET)

28. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

38. dakikada Diaby sağ tarafta rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Burak Yılmaz ön direkte göğsünde yumuşattığı topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi ve topu kornere attı.

42. dakikada Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay Güvenç topun kaleye girmesini engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İLK YARI ÖZET)

52. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. 48. dakikada Elneny'nin ortaladığı topu Hutchinson kafayla ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ardından hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesine başvurdu. Alper Ulusoy monitörde tekrar izlediği görüntünün ardından pozisyon öncesinde elle müdahale olduğuna hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

70. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Diaby'nin pasıyla sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topu siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng ön direkte tek dokunuşla gole çevirdi: 2-0

76. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Ruiz'in şutunu savunma çizgiden çıkardı.

90. dakikada Caner Erkin'in uzun pasıyla ceza sahasına giren Lens'in vuruşunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golünü attı. Caner Erkin'in soldan ortasına ceza sahası içinde yükselen Lens kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Süper Lig'in 21. haftasındaki mücadele başka gol olmadı. Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. AA

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