Yeni Malatyaspor - Ankaragücü | CANLI ANLATIM
Süper Lig'de 21'inci hafta heyecanı Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçıyla başladı. Küme düşme potasında bulunan Ankaragücü, bir maçı eksik olan Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma saat 20.00'de başladı.
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Malatya'da açılıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde ligde küme düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi bir maçı eksik olan ev sahibi takımın 24, konuk ekibin ise 14 puanı bulunuyor.
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İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb, Chaaleli, Robin Yalçın, Acquah, Karim Hafez, Bifouma, Kjartansson
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Kubalas, Pinto, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan Parlak, Rodrigues, Orgill
SAKAT VE CEZALILAR
Ankaragücü'nde son yapılan antrenmana, Kasımpaşa karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci Korcan Çelikay katılmadı. Sarı-lacivertlilerde Ricardo Faty de sarı kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise sakatlığı bulunan Moryke Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Teenage Hadebe'nin MKE Ankaragücü maçında oynayamayacağı öğrenildi.
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