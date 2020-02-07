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Yeni Malatyaspor - Ankaragücü | CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020
YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ | CANLI

'de 21'inci hafta heyecanı - Ankaragücü maçıyla başladı. Küme düşme potasında bulunan Ankaragücü, bir maçı eksik olan Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma saat 20.00'de başladı.

'de 21. haftanın perdesi Malatya'da açılıyor. BtcTurk evinde ligde küme düşme hattında yer alan 'nü konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi bir maçı eksik olan ev sahibi takımın 24, konuk ekibin ise 14 puanı bulunuyor.

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İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, , Sakıb, Chaaleli, Robin Yalçın, Acquah, Karim Hafez, Bifouma, Kjartansson
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Kubalas, Pinto, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan Parlak, Rodrigues, Orgill

SAKAT VE CEZALILAR

Ankaragücü'nde son yapılan antrenmana, karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci katılmadı. Sarı-lacivertlilerde Ricardo Faty de sarı kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise sakatlığı bulunan Moryke Fofana ile kart cezalısı ve Teenage Hadebe'nin MKE Ankaragücü maçında oynayamayacağı öğrenildi.

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