Futbola kar engeli! Trabzon'da maçlar ertelendi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle futbol müsabakaları iptal ediliyor. Trabzon'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı futbolu olumsuz etkiledi.

Trabzon'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı futbolu olumsuz etkiledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK ile Kırklarelispor arasında Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanması gereken maç kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Bugün saat 13.00'da başlaması gereken karşılaşma zeminin karla kaplı olması ve sürekli devam eden kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti tarafından iptal edildi.

Karşılaşma resmen iptal edilmeden önce görevliler zemini temizlemeye çalıştı ancak çabalar sonuçsuz kaldı.

İptal edilen maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Giresunspor - İstanbulspor maçı 34.dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Mücadelenin ertelenmesine karar verildiğinde İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğü sürüyordu.

Her iki müsabakanın ne zaman oynanacağına ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.