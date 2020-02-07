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Üretiyor ama atamıyor! Fenerbahçe'nin 12 şutu direkten döndü...

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020
FENERBAHÇE ÜRETİYOR AMA ATAMIYOR

Ligin en formda takımlarından biri olmasına rağmen 'nin can sıkan bir istatistiği var. Sarı-lacivertlilerin, girilen net pozisyonları gole çevirme yüzdesi 30.4’te kaldı. Bu oranla ligin son sırasında yer aldı. Fenerbahçe aynı zamanda 'de şutu en çok (12) direkten dönen takımı da oldu.

Ligin en formda takımlarından biri olmasına rağmen Fenerbahçe'nin can sıkan bir istatistiği var. Fenerbahçe, girilen net pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyor.




Ersun Yanal, takımının bu problemin üstesinden gelmeye çalışıyor.

F.BAHÇE LİGİN SON SIRASINDA
Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi 30.4'te kaldı. Sarı-Lacivertliler bu düşük oranla ligin son sırasında yer aldı.



ŞUTLAR DİREKTE PATLIYOR
Denizlispor yüzde 30.6, Göztepe ise yüzde 31.8 ile Fenerbahçe'nin hemen üstünde yer aldılar. Fenerbahçe aynı zamanda Süper Lig'de şutu en çok (12) direkten dönen takımı da oldu.

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