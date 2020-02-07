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Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng: Teklif gelince düşünmedim

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Giriş Tarihi: 07.02.2020
BOATENG: TEKLİF GELİNCE DÜŞÜNMEDİM

'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Boateng, "Beşiktaş ile iki yıldır görüşüyorduk. Ben her zaman 'yi ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum. Teklif gelince fazla düşünmedim" dedi.

Beşiktaş'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Boateng, "Beşiktaş ile iki yıldır görüşüyorduk. Ben he zaman Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum. Teklif gelince fazla düşünmedim" dedi. Boateng şarkıları ile büyüdüğünü de söyledi.

DÜNYANIN EN İYİSİ!
Boateng taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

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